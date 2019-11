Aumenta il costo del grano, il pane rischia di schizzare alle stelle

Rischio aumento del prezzo del pane anche in provincia di Agrigento. A lanciare l'allarme è stato il Giornale di Sicilia in edicola oggi. Tutto dipenderebbe, come naturale conseguenza, da una impennata del costo del grano duro, che passerebbe dai 18-20 euro al quintale ai 26-27 euro al quintale.

Questo non potrà che portare ad una revisione anche del prezzo del prodotto finale, cioè il pane. A Canicattì, spiega il quotidiano palermitano, si terrà una riunione dei panificatori nei prossimi giorni per valutare il da farsi. Iniziative similari potrebbero essere adottate anche in altri centri della provincia.