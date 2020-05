Antonica va via dal Comune, il Consiglio: "Un'eccellenza che ci lascia"

"Profondo rammarico nel sapere che da domani un'eccellenza come il comandante Antonica non presterà più sevizio per il nostro Comune".

A firmare una nota è il consiglio comunale di Agrigento il quale saluta il trasferimento dell'ormai ex dirigente Cosimo Antonica, che adesso lavorerà all'agenzia nazionale dei beni confiscati dopo gli ultimi due anni particolarmente travagliati. Antonica, come si ricorderà, era entrato a Palazzo dei Giganti come comandate della polizia municipale ma, di recente, era stato spostato ad altro settore. Questo aveva portato ad una diatribale legale che non aveva visto comunque vittorioso Antonica, il quale era comunque tornato a capo dei vigili urbani alcuni mesi fa in seguito ad una turnazione "obbligata" da parte del Comune.

"Antonica non ha mai perso il rigore, la serietà, l'onestà, il forte senso delle istituzioni, retaggi ammirevoli della sua prima esperienza lavorativa come uomo dell'arma dei carabinieri - dice la nota -, cui poi aveva saputo aggiungere il pragmatismo e la piena conoscenza delle dinamiche amministrative che sono pane quotidiano per la dirigenza negli enti locali. L'Intero consiglio comunale lo ringrazia sentitamente e profondamente per la serietà, la disponibilità e la pazienza con cui ha assistito e coadiuto i lavori consiliari oltreché il singolo consigliere ogni qual volta sia stato destinatario di quesiti o richieste di collaborazione istituzionale".