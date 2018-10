"Notevoli note" apre le porte agli insegnanti, via ad un corso "speciale"

Il centro studi e ricerche in musicoterapia “Notevoli note” è pronto a dar vita ad un corso di formazione in didattica della musica. L’evento di formazione è risolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria.

“Se non sei esperto nella didattica musicale, il corso di formazione ti darà le basi per fare pratica musicale in classe, anche se non si hanno particolari competenze”. E’ questo l’invito rivolto dallo staff del centro studi “Notevoli note”.

Il corso si terrà il 27 settembre dalle 9 alle 18 ed il 28 dicembre dalle 9 alle 12, per un totale di dodici ore. Gli incontri avverranno presso il centro studi del Villaggio Mosè. Il docente formatore sarà il professore Paolo Padalino, musicista-didatta, musicologo, direttore d'orchestra, coordinatore e titolare della cattedra di musicoterapia del centro studi e Ricerche.