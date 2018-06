Vigili urbani pronti al dialogo con i turisti: hanno terminato il corso di inglese

E’ terminato, ed è andato a buon fine, il corso di inglese per i 22 agenti della polizia municipale. Il corso, si è tenuto nella sede della via Atena ed è stato articolato in diverse giornate per un totale di 30 ore.

La full immersion è servita per migliorare l’acquisizione di un linguaggio base avente come oggetto la relazione e l’incontro con lo straniero. Il corso di formazione per 22 unità ha avuto il costo di 3.300 euro.

Un traguardo importante per gli agenti della polizia locale che adesso potranno ascoltare tutte le richieste da parte dei tanti turisti, provenienti da tutto il mondo.