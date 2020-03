Covid hospital di Partinico, palmese in pensione nominato direttore scientifico

Sarà Salvatore Di Rosa, già direttore generale di Villa Sofia-Cervello, medico internista e plurispecialista, a gestire - come direttore scientifico - il Covid hospital di Partinico. A darne notizia, con orgoglio palmese, è stato il consigliere comunale Salvatore Malluzzo.

"Come si fa nelle guerre, perché in guerra siamo, lo stesso, pur essendo in pensione da molti anni e avendo un’età appartenente alla fascia di rischio di contagio da Covid-19, non si è sottratto alla chiamata e al suo dovere. Ha accettato, e l’ha fatto, con una particolare condizione: rifiutare il compenso di 25.000 euro che gli sarebbe spettato e di esercitare il suo ruolo gratuitamente - ha raccontato il consigliere Malluzzo - . Un gesto encomiabile, nobile e da esempio. Un atto di cui la nostra città di Palma di Montechiaro deve essere orgogliosa. Perché spesse volte Palma di Montechiaro è stata denigrata e offesa - ha concluso il consigliere - . Oggi no, non è così! E lo dico, da semplice cittadino e da consigliere omunale. Grazie, dottore Di Rosa, la nostra comunità le è fortemente grata!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.