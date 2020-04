Primo caso a Campobello di Licata, il sindaco: "Sta bene ed era già in isolamento"

Primo caso positivo di Coronavirus a Campobello di Licata. Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco Gianni Picone.

"Purtroppo - ha detto in un video - devo comunicare ai miei cittadini il primo caso confermato di infezione da coronavirus nel nostro Comune. Ho parlato con il nostro concittadino, sta bene, ed era in isolamento già da diversi giorni. A lui i nostri auguri di pronta guarigione.

Il sindaco ha poi lanciato un appello alla popolazione: "Bisogna mantenere sangue freddo. A chi si crede furbo, cominci a riflettere. L'unico modo per fronteggiare il fenomeno è rimanere a casa e rispettare la distanza sociale. Non c'è ragione, pertanto, di fare allarmismi, occorre essere seri e responsabili. Dovete continuare ad osservare le norme e mantenere le distanze, come avete sempre fatto, Per i pochi, invece - continua - che non si sono attenuti alle prescrizioni, mi auguro che questa notizia, possa essere occasione di riflessione. Restate a casa".





