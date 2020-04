E' il braccio destro di Trump nella lotta al Covid: Sciacca pensa a dargli la cittadinanza onoraria

Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, vuole assegnare la cittadinanza onoraria ad Anthony Fauci. Si tratta del virologo italoamericano, la cui famiglia è originaria di Sciacca, che è il "braccio destro" del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella guerra contro il Coronavirus“.

Un altro Fauci, Francesco, che negli anni ha realizzato tanti documentari per Tele Radio Sciacca, si è tuffato nelle ricerche sulla famiglia del virologo e ne ha parlato durante la trasmissione di Radio Rai 1 "Tra poco in edicola", condotta da Stefano Mensurati. "Il nonno paterno di Anthony Fauci, Antonino, era di Sciacca - dice, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, Francesco Fauci - ed era un pescatore di corallo, fratello del mio bisnonno. È andato in America all'inizio del secolo scorso, quando la pesca del corallo non era più remunerativa come in precedenza e lui non era riuscito ad attrezzare la barca per tornare a una normale attività di pesca. Non essere riuscito a trasformare la barca Corallina in un normale natante da pesca lo ha portato in America dov'è nato Stephen, il papà di Anthony, il più piccolo dei fratelli. Lui da ragazzo dava una mano anche nella farmacia del padre distribuendo i farmaci".

Francesco Fauci, che ha 72 anni mentre il famoso cugino ne ha 79, si sta dando molto da fare cercando documenti e testimonianze che riguardano non solo il nonno, ma anche la nonna paterna di Fauci, Calogera Guardino, pure di Sciacca. "Sciacca deve fare di tutto per esaltare questo legame con il virologo - dice Francesco Fauci - perché stiamo parlando di una persona che ha collaborato, da un ruolo di grande prestigio, con ben sei presidenti degli Stati Uniti".