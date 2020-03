Coronavirus, allievo pompiere evacuato da Roma lascia la città: in quarantena a Lampedusa

L'atterraggio a Lampedusa è previsto per le 12,15 circa. Ha lasciato il comando provinciale dei vigili del fuoco e la città di Agrigento, l'allievo pompiere che ieri era stato trasferito - assieme ad altri 18 colleghi siciliani - dalle "Capannelle" di Roma. Il trasferimento dell'allievo pompiere è avvenuto con un elicottero dei vigili del fuoco che è partito da Catania ed è atterrato sulla piazzola dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove, nel frattempo, è giunto il giovane che doveva essere accompagnato sulla più grande delle isole Pelagie. L'allievo pompiere, adesso, a Lampedusa, dovrà restare sotto "sorveglianza sanitaria passiva".

Sono complessivamente 5 - quattro a Lampedusa e uno ad Agrigento - i pompieri che, su disposizione del dipartimento, devono rimanere in quarantena. Una sorveglianza sanitaria che per i primi 4 che sono rientrati dalla capitale durerà fino a giorno 13.

Ma cosa è successo? Gli allievi vigili del fuoco - in servizio nell'Agrigentino - stavano seguendo l'87esimo corso alle "Capannelle" di Roma. Ad un certo punto, nei giorni scorsi, s'è acquisita la certezza che tre allievi risultavano essere stati contagiati dal Coronavirus. Per i tre pompieri, uno dei quali residente a Palermo, nel frattempo rientrati da Roma è stata subito disposta - in via esclusivamente precauzionale - la quarantena. Lo stesso è stato fatto, qualche ora dopo, anche per il vigile del fuoco in servizio al comando provinciale.

A Roma erano rimasti, complessivamente, 19 allievi siciliani - fra i quali il giovane residente a Lampedusa - che ieri sono stati, appunto, evacuati dalle “Capannelle” su indicazione dell’Asl Lazio visto “che non presentano alcun sintomo e che non sono entrati in contatto stretto con i tre allievi contagiati da Coronavirus”. I 19 allievi siciliani, ieri, sono stati trasferiti con gli stessi mezzi dei vigili del fuoco, raggiungendo i comandi di Messina, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Catania, Alcamo e Trapani. L’allievo pompiere di Lampedusa è stato portato al comando provinciale dei vigili del fuoco della città dei Templi e stamani, appunto, con un elicottero dei vigili del fuoco, è stato accompagnato a Lampedusa.