Un reparto di Terapia intensiva al "Parlapiano": la proposta del sindaco Pace

Trasformare l'attuale sala operatoria dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" in un reparto di terapia intensiva per affrontare l'emergenza coronavirus. A rilanciare la proposta, che in questi giorni era stata in realtà già avanzata da diversi soggetti istituzionali, è adesso il sindaco di Ribera, che ha firmato una lettera destinata ad Asp, Regione, Ars e Protezione civile.

"L'emergenza Coronavirus - dice Carmelo Pace - impone a tutti noi ad assumere tempestivamente iniziative che possono essere di aiuto e supporto alla nostra popolazione in un momento così drammatico. Considerato che l'ospedale di Ribera ha tutti i requisiti per avere un reparto di terapia intensiva a pressione negativa, in quanto è già esitente un ex blocco operatorio con impiantistica di areazione a filtri laminari e assoluti e di gas medicali riattivabili in brevissimo tempo (presumibilmente in 7 giorni) - continua -si chiede a coesta direzione generale, considerato che nella provincia di Agrigento non sono presenti tali strutture, di prendere in considerazione seriamente la realizzazione di tale progetto".