Emergenza Covid-19, anche Linosa ha la sua tenda pre triage

Anche a Linosa è stata allestita una tenda pre triage per i pazienti che dovessero presentare i sintomi del Covid-19. La tensostruttura è stata montata nei pressi del presidio sanitario dell’isola agrigentina dai vigili del fuoco e dagli abitanti.

La struttura avrà come scopo quello di separare i percorsi di cura e diagnosi dei pazienti con sospetto Sars-Cov-19, in modo che gli stessi non stazionino nei medesimi locali utilizzati anche dagli altri soggetti che si rivolgono ai medici per curare patologie di altro tipo. Si tratta di una misura ormai obbligatoria e che, comunque, ha una grande importanza nella riduzione dei rischi di diffusione del pericoloso virus polmonare.

La tenda verrà attrezzata con lettini e apparecchiature mediche d'emergenza per consentire diagnosi e prime cure ai soggetti potenzialmente Covid-19 positivi.