Coronavirus, la spesa arriva a casa: ecco tutti gli esercizi commerciali che fanno servizio a domicilio

L’emergenza Coronavirus ha ridisegnato le abitudini degli agrigentini e non solo. Le limitazioni dell’ultimo decreto ministeriale impongono la città ad uscire di casa il meno possibile. Per questo, soprattutto in questi giorni, diventa essenziale il servizio a domicilio. Sono numerose, nell’Agrigentino, le attività commerciali che in questi giorni hanno recapitato la spesa, ma anche dei farmaci, nelle case degli agrigentini.

Il servizio della spesa a domicilio, risultata di grande aiuto soprattutto per le persone anziane che vivono da sole, ma anche per quella parte di popolazione che è impossibilitata ad uscire o semplicemente preferisce limitare gli spostamenti. Abbiamo racconto le principali attività commerciali che effettuano il servizio a domicilio.

Una lunga lista che verrà costantemente aggiornata. Non solo cibo, ma anche medicine. Infatti, tutte quante le farmacie della città effettuano servizio a domicilio. Basterà, dunque, consultare il sito web dell'ordine per saperne di più . Ecco il link.

Bar, Macellerie, supermercati e pescherie

Macelleria Mirotta

092222843

Bar Don Bosco

Domenica servizio a domicilio dalle 8 alle 14:00

0922071060

Supermercato Qualis

Consegna a domicilio

0922/629725

Gruppo Sisa, R7

33880822323

F3 Supermercati Like Agrigento Club

0922401305

Supermercato Max Tedesco

0922 604329

Frutta e verdura f.lli Modica

0922.602363

Macelleria Calandra

0922.602085

Supermercato Max Fontanelle

0922.1649995

T.M Commerciale "Supermercati Tedesco&Max"

0922 604329

Panificio Pincipato

0922.603412

Pescheria “il buon pesce” di Lillo Principato

329.8845591

Supermercato il Centesimo

0922.619951

App scaricabile ciao spesa

Sicilian fruits

3276631582

La sanitaria della dott.ssa Valentina Pitrone Via Dante

3208482535/ 3384549505

Ecco le principali pizzerie che effettuano il servizio a domicilio: Pizzeria Dante, Don Chisciotte Agrigento, Coltello e Forchetta, Max Pizza, La Giara Pizza Stadio Mosè, Gnam Bakery, Marricrio Piadineria, Speedypizza. (A disposizione anche l’applicazione SocialFood).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.