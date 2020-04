In spiaggia non si balla: Il Covid-19 rende spettrale il pomeriggio di festa

Le strade presidiate dalle forze dell’ordine sono deserte, pochi i mezzi in transito in prossimità delle località balneari di Agrigento. In assenza dell’emergenza sanitaria, le spiagge di San Leone sarebbero state colme di gente, ma nel pomeriggio della festa della liberazione, il pericolo Covid - 19, rende fantasma la costa sanleonina. Solo il rumore delle onde del mare rompe un silenzio surreale.

Sull'arenile, solo qualche coppia di giovani che passeggia. Così come era avvenuto in occasione della scorsa Pasquetta, anche per il 25 aprile la maggioranza della collettività, restando a casa, ha osservato le regole di prevenzione, comportamento che ha facilitato anche il lavoro degli uomini e donne in divisa.