Crisi Coronavirus, molti non pagano più nemmeno le spese condominiali

Emergenza Conoravirus, anche i condomini iniziano a dare segnali di crisi. In molti, infatti, nonostante la condizione di "reclusione" in casa nel rispetto delle direttive per contenere il diffondersi del Covid-19, sembra non vogliano pagare le somme connesse al pagamento delle spese condominiali.

“Purtroppo è un trend che abbiamo registrato un po’ tutti - ci spiega Salvatore Cultrera, presidente di Anaci – ma posso dire che in larga parte non si tratta di problemi tecnologici, dovuti ad esempio all’impossibilità di effettuare dei bonifici on line, ma, in parte a problemi economici e in parte ad una volontà esplicita di non pagare. Ad ogni modo questo potrebbe portare, già nell’immediato, a difficoltà oggettive a garantire tutta una serie di servizi, anche in considerazione che alcuni costi sono lievitati. Si sarà costretti in alcuni casi a sospendere alcune attività, fintanto che non si recupereranno le somme dai morosi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Certamente va anche detto che già da alcune settimane è stata sospesa ogni atti attività e sono ferme anche le riscossioni "porta a porta". In alcuni condomini, inoltre, sono state sospese le attività di pulizia degli spazi interni (scale, pianerottoli, androni) perché le ditte specializzate hanno in alcuni casi smesso di lavorare, rendendo impossibile - se non ricorrendo al libero intervento degli stessi condomini - la sanificazione dei locali.