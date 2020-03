Coronavirus, la solidarietà non si ferma: ecco come le associazioni continuano ad aiutare

La città è blindata, ma la solidarietà non si ferma.

In città le associazioni caritative hanno iniziato a fare i conti con le nuove direttive del Governo nazionale sul contenimento del Covid -19, modificando le proprie regole di erogazione dell'assistenza ai bisognosi senza però fermarsi.

Le strade sono diverse. I Volontari di Strada, ad esempio, hanno chiuso all'accesso al pubblico della loro sede il sabato, giorno di ricevimento, senza ovviamente sospendere la propria attività (i volontari porteranno fuori dalla sede i sacchetti contenenti cibo, medicinali, abbigliamento a chi si presenterà, evitando in questo modo raggruppamenti di persone) e, ove possibile, consegnando direttamente i beni di necessità in casa alle utenze più deboli come gli anziani. La mensa della comunità di “Porte Aperte” in via Gioeni, sta continuendo a garantire una quarantina di pasti caldi al giorno semplicemente turnando gli ingressi in modo da garantire la distanza tra coloro che attendono in fila e tra coloro che siedono all'interno. Allo stesso modo Caritas consegnerà all'esterno della "Locanda di Maria" il cibo al sacco agli utenti e reso su prenotazione il servizio del centro ascolto.

Tante strade, al solo fine di garantire assistenza e aiuto a chi non ha nessuno.