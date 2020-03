Troppa gente per strada, Galanti corre ai ripari: inviata bozza di ordinanza a Musumeci

Tanta gente ancora in giro per strada. Troppa, nonostante i serrati controlli delle forze dell'ordine. Il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha preparato un'ordinanza restrittiva ed ha avviato la bozza al presidente della Regione, Nello Musumeci. La richiesta è una sola: il sindaco venga autorizzato a poterla sottoscrivere. chiedendo di essere autorizzato ad emetterla.

Per provare a limitare il contagio, Galanti ha previsto nella bozza di ordinanza che lo spostamento in auto venga consentito solo a condizione che non ci siano passeggeri, salvo che le comprovate esigenze riguardino minori, persone senza patente, invalidi. In due in auto solo se sono diretti nello stesso luogo di lavoro e il passeggero deve stare sul sedile posteriore. Gli spostamenti a piedi sono - prevede sempre la bozza di ordinanza - consentiti in solitaria ed entro 500 metri dal proprio domicilio. Ed ancora: spostamenti per la spesa soltanto in solitaria; i titolari di punti vendita di alimentari sono obbligati ad eseguire la sanificazione dell’ambiente più volte al giorno e i responsabili di uffici bancari, postali, finanziari e gli esercizi commerciali che utilizzano il pos, ed hanno in dotazione postazioni Bancomat, sono obbligati ad eseguire la sanificazione dello strumento, con alcol, più volte al giorno.