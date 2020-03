L'epidemia si allarga: nel giro di poche ore secondo caso di Coronavirus a Canicattì

"Mi è stato notificato pochi minuti fa la conferma del secondo caso di Coronavirus nella nostra città. Anche adesso ho allertato subito le forze dell'ordine e ricostruiremo tutti i contatti sociali del secondo soggetto risultato positivo. Il paziente si trova in isolamento domiciliare e sta bene". Lo ha annunciato ai canicattinesi, attraverso i social, il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. Si tratta del secondo caso - che si registra nella città di Canicattì - nell'arco di neanche 24 ore. Non sono state fornite, dall'amministratore, indicazioni su un dettaglio che non è di poco conto: non si sa infatti che i due infetti da Covid-19 appartengano o meno allo stesso nucleo familiare o se abbiano avuto, fra loro, contatti diretti.

"Nell'augurare una pronta guarigione al concittadino, vi esorto di evitare la cosiddetta 'caccia all'uomo/donna'. Per quanto riguarda i contatti sociali dei due canicattinesi saranno i familiari a ricostruirli con l'ausilio dell'Asp e delle forze dell'ordine" - ha concluso il sindaco Di Ventura - . Ancora una volta il sindaco di Canicattì ha lanciato, sempre virtualmente, un appello: "La regola rimane sempre la stessa: restare a casa!".

