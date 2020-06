Scuola e Coronavirus, i presidi: "Preoccupazione per la ripresa delle attività a settembre"

Coronavirus e mondo scolastico, c'è preoccupazione sul futuro. Le attività, infatti, termineranno il prossimo 6 giugno senza alcun "ultimo giorno" e con esami di "scuola media" e maturità molto diversi da come li abbiamo finora conosciuti, cioè senza prova scritta e, ovviamente, con l'applicazione di tutte le misure di protezione individuale dovute al Covid.

E a settembre che succederà?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La riapertura sarà subordinata ad una verifica puntuale delle situazioni esistenti in ogni edificio scolastico e l'adozione di misure idonee per il contenimento del rischio di contagio - spiega il dirigente scolastico Alfio Russo, presidente dell’Anp di Agrigento, l’Associazione nazionale presidi -. Tra queste, una distanza di almeno un metro tra i banchi e tra la cattedra e i banchi, l’obbligo di mascherina – ad eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia -, il divieto di assembramenti, entrate ed uscite ad orari differenziati, così come l’uso a turno di laboratori e palestre.. Certamente nelle situazioni proprie dei plessi scolastici delle scuole meridionali, che non sono certo ottimali, in prevalenza, bisognerà verificare la compatibilità delle superfici disponibili prima di ripartire con le lezioni e considerare anche la possibilità di turnazioni giornaliere per gli alunni in presenza, integrando la proposta formativa con interventi a distanza per gli alunni che dovranno, a turno, restare a casa, con ripercussioni sulle famiglie - continua -. Onestamente, speriamo che da qui a settembre la situazione epidemiologica possa indurre le autorità competenti a rivedere le norme in atto diramate, affinché la frequenza scolastica, seppur condizionata da misure di contenimento dei rischi di contagio, possa svolgersi senza grossi disagi, specie per gli alunni pendolari, i quali dovendo provenire da diverse zone della provincia potrebbero risentire da problemi con il trasporto pubblico locale”.