Coronavirus, anche l'ospedale "Giovanni Paolo II" analizzerà i tamponi

L'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca sarà in campo per analizzare i tamponi effettuati su presunti ammalati di Covid-19 o, a questo punto, su tutta la popolazione potenzialmente esposta al virus.

A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. A svolgere le analisi in provincia era già il laboratorio del San Giovanni di Dio di Agrigento. L'ampiamento della strutture a disposizione per le verifiche sui tamponi orofaringei, che comunque vengono sempre inviati allo Spallanzani e all'Istituto superiore di sanità per successivo controllo in caso risultino positivi è praticamente un atto dovuto, stante l'impennata delle verifiche che dovranno essere realizzate nei prossimi giorni e nelle prossime settimane dopo la decisione del Governo regionale di sottoporre a controllo tutti coloro che sono tornati in Sicilia dalle zone "rosse".

Va anche detto che il "Giovanni Paolo II" non è un ospedale qualunque, ma quello in cui si è registrato il primo vero "focolaio" del Coronavirus in provincia e dove sono stati effettuati oltre 200 tamponi su pazienti e personale sanitario.