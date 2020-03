Coronavirus, lavarsi spesso le mani? A San Biagio Platani manca l'acqua

“Lavatemi spesso le mani”. Le raccomandazioni, in tempo Coronavirus, non sono mai abbastanza. Una delle più diffuse è proprio questa, per evitare il contagio bisogna lavarsi con cura le mani. Ovunque si può, tranne a San Biagio Platani. Nel paese degli archi di pane, Comune sciolto per mafia, in questi giorni si sta vivendo una situazione quasi surreale. Si, perché, secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, anche questa semplice direttiva è difficile da osservare.

Il motivo? A San Biagio fino a ieri non era stata erogata l’acqua. La causa principale è l’ennesimo guasto alla condotta idrica del Voltano. Il problema, però, dovrebbe risolversi già oggi. Gli abitanti di San Biagio Platani, dunque, hanno la possibilità di rispettare le direttive in un periodo di grande emergenza.