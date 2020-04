Sale il bilancio dei guariti dal Coronavirus: +3 rispetto a ieri: zero contagi nelle ultime ore in provincia

+3. E’ questo il dato incoraggiante e che fa ben sperare. Si, perché, rispetto a ieri aumenta il bilancio delle persone guarite da Covid 19. Secondo il consueto report giornaliero fornito dall’Asp di Agrigento, le persone che avrebbero sconfitto il Coronavirus sono in tutto tre.

Sale, però, il bilancio dei soggetti ricoverati nelle strutture ospedaliere, ovvero 2. Secondo il report fornito dall’Asp nessun nuovo contagiato nelle ultime ore. Le persone guarite da Covid 19 riguardano i comuni di Menfi e Palma di Montechiaro.

Nessun tampone, però, sarebbe stato effettuato tra ieri e oggi. Infatti, il dato provinciale è fermo a 4348. Proprio come ieri. Il numero dei tamponi positivi è fermo a 123. Sono in tutto nove le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere. I soggetti dimessi da strutture LowCare sono 2. Le persone poste in quarantena sono 26. Il numero dei guariti, come anticipato, è di 73 persone. Soltanto ieri erano 70.

Ecco i dati comune per comune

Agrigento 12, Aragona 1, Camastra 1, Campobello di Licata 5, Canicattì 7, Casteltermini 4, Favara 5, Lampedusa e Linosa 1, Licata 8, Menfi 12, Montallegro 1, Naro 1, Palma di Montechiaro 9, Porto Empedocle 6, Raffadali 3, Ravanusa 4, Realmonte 2, Ribera 8, Santa Margherita di Belice 4, Sciacca 25, Siculiana 2.