Rientra in città dal Nord e in famiglia scoppia il parapiglia: accorre la polizia

Quel rientro dal Nord ha fatto scatenare il parapiglia in famiglia. E' dovuta intervenire anche la polizia per riportare la calma fra parenti che animatamente, appunto, discutevano circa l'opportunità o meno di quel ritorno - in tempi da Coronavirus - in città.

Continuano ad essere frenetiche – provando a gestire le mille sfaccettature dell’ordine pubblico dell’emergenza sanitaria - le giornate per tutti i poliziotti. Gli agenti della sezione Volanti della Questura sono intervenuti perché si stavano “affrontando” – con un agguerrito scambio di vedute – una donna e un uomo, entrambi di Agrigento. Le due famiglie, oltre che appartenenti alla stessa famiglia, sono vicine di casa. Qualcuno, sentendo il trambusto, ha allertato la sala operativa e sul posto – nella zona del Quadrivio Spinasanta – sono accorse le pattuglie delle Volanti. I poliziotti hanno raccolto le due versioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo la donna, il “ragazzo non avrebbe dovuto mettersi in viaggio e non poteva rientrare ad Agrigento perché potrebbe avere il Coronavirus”. I poliziotti sono riusciti a riportare la calma fra familiari e hanno anche preso atto del nominativo del giovane che dovrà, naturalmente, restare in isolamento fiduciario al termine del quale verrà sottoposto a tampone rino-faringeo, così come ha, recentemente, disposto il presidente della Regione Nello Musumeci.