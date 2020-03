Coronavirus: due nuovi casi in provincia, tamponi positivi per una coppia di Ribera

Una coppia di coniugi riberesi è risultata positiva al tampone per il Covid-19. La patologia respiratoria è giunta, quindi, anche a Ribera dopo essersi manifestata a Sciacca e a Menfi.

"Entrambi - rassicura il sindaco Carmelo Pace raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - sono in buone condizioni di salute e si trovano in quarantena presso la propria abitazione". Al momento non si hanno notizie di maggior dettaglio sulla vicenda, ma pare che i due siano stati fuori città e lì potrebbero aver contratto la patologia.

"Sono stati affettuati diversi altri tamponi e siamo in attesa dei risultati - continua Pace -. La situazione, comunque è sotto controllo, ma invito tutti a rispettare le regole stabilite dal Governo per limitare i casi di contagio".