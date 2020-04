Campobello riapre il cimitero, via libera a gruppi di 8 per chi ha perso un familiare

A Campobello di Licata si potrà. Mentre negli altri Comuni dell'Agrigentino ancora nessuna decisione sarebbe stata presa al riguardo, a Campobello dal 4 maggio si potrà ritornare a visitare i defunti al cimitero. Il sindaco Giovanni Picone ha deciso di riaprire il camposanto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto già da ieri e fino a domattina, su disposizione del capo dell'amministrazione comunale, al cimitero possono accedere, a gruppi di 8 persone regolarmente autorizzate, quei nuclei familiari che hanno perso un proprio parente dal mese di febbraio e che non hanno avuto la possibilità di poter sistemare le tombe e le cappelle gentilizie. "Si tratta di una attenzione particolare alle famiglie che hanno perso i propri cari in questo periodo di lockdown - ha dichiarato Picone - e che oltre al dolore per la morte del proprio congiunto non hanno avuto la possibilità di poter piangere sulla tomba e di depositare un fiore. In maniera ordinata e stando sempre attenti alle prescrizioni imposte dalle norme e cioè senza creare assembramenti e mantenendo la distanza di un metro tra le persone, naturalmente muniti di mascherine e guanti, sarà concessa questa apertura straordinaria del cimitero. Il personale addetto alla guardiania ed alla custodia del luogo avrà cura di verificare che siano rispettate le regole".