Hotel trasformati in strutture per la quarantena Covid-19, gli albergatori: "No, grazie"

Alberghi da destinare a strutture in cui ospitare i casi sospetti di Coronavirus per il periodo della quarantena? In provincia di Agrigento gli imprenditori del settore non sembrano pronti a sostenere il progetto della Regione.

"Nessuno degli albergatori agrigentini - ci spiega il presidente di Federalberghi Francesco Picarella - , da quanto mi risulti, ha oggi dato la propria disponibilità per offrire le proprie strutture come luoghi in far svolgere la quarantena alle persone sospettate di essere affette da Coronavirus”.

Nessuno ha accettato, nessuno vuole commentare. Ma la percezione che si ha, in modo anche abbastanza plastico, è che gli albergatori temano un danno d'immagine per le proprie strutture, momentaneamente chiuse per limitare il rischio di diffusione del Covid.

La Regione, ad ogni modo, puntava all'individuazione di una struttura per provincia, quindi non è escluso che, magari, qualche grande albergo possa "cedere" alla tentazione. Poi dotare la struttura di personale sanitario e strumentazione dedicata, ovviamente, è un altro paio di maniche.