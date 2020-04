"#risorgiamoitalia": i titolari di bar, ristoranti e pizzerie consegnano le chiavi in Comune

"Siamo tutti sulla stessa barca. Non ci sono figli e figliastri e chi ha difficoltà maggiori non verrà buttato al macero. Apprezzo la vostra pacifica manifestazione, la rispetto e farò in modo di trasferirla da queste stanze al Governo centrale. Ma nello stesso tempo ragioneremo con gli uffici e con il consiglio comunale". Lo ha detto il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, ricevendo stamani i titolari di bar, ristoranti e pizzerie che in Comune hanno consegnato le chiavi delle loro attività.

Dopo il flashmob "#RisorgiamoItalia" di ieri sera: con i locali aperti ma deserti, gli esercenti sono passati alla seconda tappa della protesta: la consegna delle chiavi appunto. Le attività sono in ginocchio. Dopo due mesi di chiusura, neanche gli stessi titolari sanno se riusciranno davvero a farle sopravvivere. Il rischio fallimento è sempre più concreto.