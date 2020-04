"#risorgiamoitalia": bar, ristoranti e pizzerie aperti, s'alza forte la voce: "C'è bisogno di lavorare"

Le saracinesche di bar, ristoranti e pizzerie abbastate per decreto anti-Covid si sono riaperte stasera in segno di protesta contro la chiusura prolungata delle attività. A Racalmuto, tutti o quasi hanno aderito al flashmob "#RisorgiamoItalia“. L'atmosfera - con i locali aperti ma deserti - forse era ancora più spettrale. Ma si tratta di attività che rischiano, concretamente, di non poter riaprire mai più perché ormai in ginocchio.

"Basta alla chiusura dei negozi", commercianti pronti alla protesta plateale

„ Saracinesche alzate e luci accese: flashmob di bar, pub e ristoranti, commercianti pronti alla protesta plateale

L’esclusione delle attività di bar e ristorazione dall’avvio di quella che sarà la "fase 2", prevista per il 4 maggio, penalizza ulteriormente l’economia del settore.

Gli esercenti chiedono ai sindaci di farsi portavoce della loro problematica e a loro affideranno le chiavi dei locali per consegnarle al premier Conte. Una protesta silenziosa e simbolica quella delle scorse ore. Una mobilitazione che verosimilmente adesso attenderà "risposta" dalla Regione e dal Governo. Ma proprio il presidente della Regione, Nello Musumeci, potrebbe essere la chiave di volta.