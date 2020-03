Primo caso di Covid-19 a Raffadali, il sindaco Cuffaro: "Basta fare i cretini, restate a casa"

"Sapevo che avendo molti lavoratori pendolari sarebbe stato difficile contrastare questo virus. Pomeriggio, l'Asp mi ha notificato un provvedimento. Il concittadino sta relativamente bene, ha la febbricola, tosse e spesso ricorre all'ausilio respiratorio. Si tratta di una persona che da 10 giorni è in autoisolamento, non ha avuto incontri nell'ultimo periodo. Ci sono però altri tamponi fatti e che verranno fatti". Lo ha detto, con un video messaggio, il sindaco di Raffadali: Silvio Cuffaro.

"E' come una 'catena di Sant'Antonio', incontrate persone asintomatiche che però hanno il virus. Mon è piu tempo di scherzare. Non si può andare a fare la spesa tutti i giorni, oggi c'era una fila enorme dietro il distributore automatico di sigarette. Ma state scherzando? - ha detto su tutte le furie il sindaco Cuffaro - . Uscire significa andare incontro alla morte, dovete finirla di fare i cretini, siete solo degli imbecilli se vi comportate in questo modo. Non è più tempo di scherzare. Ho paura di tornare a casa, andrò a dormire in campagna per salvaguardare mia moglie e i miei figli. Ieri ho distribuito 1.500 mascherine ai nostri concittadini che vanno fuori per lavoro.