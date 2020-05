Prima domenica di “fase 2” tranquilla a San Leone: passeggiate al mare ma senza assembramenti

Nella prima domenica di “fase 2”, nella località balneare di San Leone, non c’è stato il temuto esodo verso il mare. Diversamente da altre zone del Paese, infatti, ad Agrigento sebbene interi nuclei familiari si siano voluti regalare una bella passeggiata lungo i viali o in riva al mare, non si sono registrate situazioni di sovraffollamento. Diversi anche i ciclisti in giro e c’è chi, approfittando del vento, ha effettuato un po’ di surf. Una domenica mattina tranquilla dunque quella immortalata a San Leone dalle telecamere di AgrigentoNotizie.

Covid-19, gente in spiaggia per la fase 2

In campo per evitare la formazione di potenzialmente pericolosi assembramenti, tutt’ora vietati, sono presenti le pattuglie della Polizia locale e le forze dell'ordine. Un discorso a parte va fatto per le condizioni complessive della zona rivierasca, piena di sterpaglie sebbene da alcuni giorni siano partite le operazioni di discerbamento da parte del Municipio.