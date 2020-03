Coronavirus, positivo al test l'ex questore di Agrigento Maurizio Auriemma

Ha lasciato Agrigento - era la fine dello scorso marzo - dopo un anno e mezzo di permanenza. Maurizio Auriemma si è fatto però volere più che bene nella città dei Templi e nella sua provincia. Le stesse realtà che, adesso, sono in ansia per il questore di Bergamo. Perché Auriemma è risultato positivo, dopo il prefetto Elisabetta Margiacchi, al tampone del Coronavirus.

E' un contagio, quello di Auriemma, asintomatico. "Sto bene, non ho nessun sintomo - riferisce telefonicamente - . Sono nel mio alloggio, al terzo piano, in Questura. Sto qui e governo le situazioni e i miei uomini a distanza, al telefono e con il computer. L'unico dispiacere che ho è quello di non poter stare fra i miei uomini in questo momento tanto delicato. Fra 10 giorni farò un altro tampone, ma per intanto il protocollo sanitario previsto è questo".

Il dubbio è che il contagio possa essere avvenuto nel corso delle periodiche riunioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si svolgono in Prefettura.