Coronavirus, la solidarietà di un pizzaiolo: pizze gratis per i bisognosi

L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova l’economia dell’Agrigentino. Sono tante, tantissime, le famiglie che vivono giorni di grande difficoltà. In loro soccorso, diverse associazioni ma anche imprenditori e commercianti. A tendere una mano ai più bisognosi è stata una pizzeria favarese. Il titolare del posto, Carmelo Pistritto ha lanciato un’importante iniziativa.

“In questi giorni ci siamo impegnati ad offrire pizze ai bisognosi - dice Carmelo Pistritto ad AgrigentoNotizie - soprattutto ai bambini. Nel mio piccolo spero di portare un sorriso nelle case di chi ne ha più bisogno. Se conoscete qualche famiglia in difficoltà non esitate a chiamare. Insieme, ce la faremo”. Un messaggio di solidarietà importante in un momento non semplice per via dell’emergenza Covid 19.