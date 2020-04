Mezzi aerei per presidiare zone rurali e spiagge, varato il piano dei controlli: "Anche a Pasqua io resto a casa"

Verranno presidiati – anche mediante l’utilizzo di mezzi aerei – i varchi di ingresso ed uscita dal capoluogo, le strade che conducono alle zone rurali e di campagna nonché le vie di accesso alle spiagge. Il dispiegamento di forze sarà più che massimo perché deve essere chiaro che non è finita. Non ancora almeno. E che bisogna - è perentorio - rimanere a casa per continuare a contenere il rischio contagio da Coronavirus.

L'aveva annunciato l'ormai ex prefetto di Agrigento Dario Caputo. Stamani, in modalità telematica e a distanza, s'è tenuta una riunione tecnica di coordinamento delle forze dell’ordine. A presiederla: il viceprefetto vicario di Agrigento Giovanna Termini. S'è discusso della definizione del piano straordinario dei controlli del territorio provinciale in occasione delle prossime, imminenti, festività pasquali. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, si è impegnato nella pianificazione di un’apposita ordinanza. Verranno effettuati massicci controlli sull’intero territorio provinciale. In campo ci sarà la polizia, i carabinieri, la Stradale, la Guardia di finanza, la Capitaneria di porto, ma anche la polizia provinciale e la Guardia Forestale.

Il vice prefetto vicario Giovanna Termini vuole rassicurare la cittadinanza. I controlli ci saranno, nonostante - in Prefettura - si viva la fase di avvicendamento fra prefetti. Il vice prefetto sottolinea l’importanza del rispetto delle regole e delle pratiche di distanziamento sociale in un momento particolare quale quello attuale. Ma ha lanciato anche un appello "al senso di responsabilità e collaborazione di tutta la cittadinanza che, tenendo i comportamenti corretti, può fattivamente contribuire al raggiungimento dell’importantissimo obiettivo della riduzione del contagio e, dunque, della tutela della salute di tutti noi. Anche a Pasqua quindi 'io resto a casa'.

