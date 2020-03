Coronavirus, parlano i commercianti del centro: "E' una città fantasma"

Proseguono i silenzi irreali del centro città nei giorni del Coronavirus. Sono poche, pochissime, le attività commerciali aperte al pubblico. La via Atenea è completamente deserta. "C’è poco da dire, la situazione è sotto gli occhi di tutti", dice Francesco Patti a La Sicilia. Il titolare della tabaccheria parla così: "Agrigento è ormai una città fantasma".

La gente ha paura, da giorni ormai, entrano pochissimi clienti - dice a La Sicilia Maurizio Avanzato, titolare di un negozio di ortofrutta di via Cesare Battisti -. Si fanno pochi affari, se non fosse per la gente che da casa ordina frutta e verdura, che portiamo a domicilio, sarebbe meglio stare chiusi". La stragrande maggioranza degli agrigentini osserva i divieti dell’ultimo decreto ministeriale. Città vuota o semideserta per dei giorni davvero surreali.