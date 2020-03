Coronavirus e ospedale, Valenti: "Vengano aumentati i posti in Terapia intensiva"

Il sindaco Francesca Valenti ha rivolto nuove richieste al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per fronteggiare al meglio la situazione che si è venuta a creare, a seguito dei casi di contagio da coronavirus registrati. “La città di Sciacca – scrive in una lettera il sindaco – sta rispondendo con grande senso di responsabilità e ripone massima fiducia negli operatori sanitari del nostro nosocomio, che peraltro serve anche tanti comuni dell’hinterland, ma chiede a gran voce interventi, risorse, attrezzature, presidi sanitari, il potenziamento del personale sanitario quale risposta dovuta all’eccezionalità della situazione e all’emergenza che si è venuta a creare a Sciacca. Si chiede, in particolare, e con urgenza:

- che vengano aumentati i posti di terapia intensiva con tende di biocontenimento, ventilatori polmonari e monitor;

- che vengano aumentati i posti di isolamento dei pazienti;

- che venga potenziato il numero dei sanitari;

- che venga aumentato il numero di tamponi;

- che ci sia una fornitura di dispositivi di protezione individuale da mettere a disposizione degli operatori sanitari, del volontariato, della protezione civile ecc.;

- che si predisponga la sanificazione di tutti gli uffici pubblici e le scuole;

- che si proroghi la chiusura delle scuole oltre il 15 marzo;

- che si mettano in atto, come già chiesto con precedente nota, anche misure a sostegno dei nostri operatori economici e produttivi del territorio".

La lettera è stata indirizzata anche agli assessori regionali alla Sanità e all’Economia, al presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Salute e dell’Economia, al Prefetto di Agrigento e ai Parlamentari.