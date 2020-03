Coronavirus e informazioni sanitarie, Valenti: "Vogliamo chiarezza"

“L’Asp deve fornire un’informazione chiara, precisa, esaustiva, costante, quotidiana su tutto quello che si sta facendo nell’ospedale di Sciacca, che rappresenta la fragilità di tutti noi”. È uno dei passaggi del video-comunicato di oggi del sindaco Francesca Valenti, registrato dopo una visita al “Giovanni Paolo II” e l’incontro che ha avuto con il direttore sanitario, Gaetano Migliazzo. Emergenza Coronavirus: nuovi tamponi positivi, salgono a 4 i pazienti ricoverati

"Bisogna tenere alta l'attenzione e non abbassare la guardia – ha aggiunto il sindaco di Sciacca - perché il picco in Sicilia, come dice il ministero, deve ancora arrivare. Al momento abbiamo solo un modo per tutelarci ed è quello di stare a casa".

