Anziano positivo al Covid-19, scatta la quarantena per operatori sanitari e famiglie

In isolamento domiciliare diversi operatori sanitari del "Giovanni Paolo II" e famiglie. Nuovo allarme all'ospedale di Sciacca - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - dopo che un anziano di Santa Margherita Belice è risultato positivo al Covid-19. L'uomo era arrivato in ospedale con sintomi non riconducibili al Coronavirus, sottoposto al tampone - dopo che da radiografia è emersa una polmonite in corso - è risultato essere però contagiato. Ad essere posti in quarantena sono stati i suoi stessi familiari e quelli di una giovane, sempre di Santa Margherita Belice, che per esami relativi ad un incidente avrebbe stazionato negli stessi locali dell'anziano.

Dovranno osservare la quarantena anche i medici e gli infermieri venuti in contatto con l'anziano e con la giovane. Stando a quanto ricostruisce il quotidiano La Sicilia (sulla base di notizie - scrivono - che emergono dal racconto dei protagonisti e di alcuni operatori sanitari), il margheritese sarebbe arrivato in ospedale con problemi intestinali. Avrebbe riferito al triage che non aveva avuto febbre e sarebbe stato trasferito, attraverso il percorso No Covid, a Radiologia. L'anziano è stato trasferito a Palermo. E' scattata subito l'indagine epidemiologica.