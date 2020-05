L'incubo non si dissolve: nuovo contagiato a Palma, ma ci sono 3 guariti fra Campobello e Canicattì

Mentre a Campobello di Licata e a Canicattì vengono annunciate, dai rispettivi sindaci, nuove guarigioni di pazienti affetti da Covid-19, a Palma di Montechiaro, il primo cittadino Stefano Castellino prende atto della comunicazione dell'Asp e con grande rammarico allerta i suoi concittadini: "C'è un nuovo contagiato. L'Asp di Agrigento ha appena comunicato un nuovo caso positivo nella nostra città, trattasi di altro focolaio. Restate a casa, restate a casa, restate a casa".

A Palma di Montechiaro i contagiati - complessivamente da quando è scoppiata la pandemia - salgono dunque a 10. Sei i guariti, uno il deceduto e altri tre - l'ultimo dei quali è risultato positivo solo oggi - restano in fase di trattamento. Ma a Palma s'attendono ancora gli esiti di 25 tamponi. Sono invece 52 le persone in quarantena. L'ultimo tampone positivo riguarda una donna, meno di 40 anni, che svolge la professione sanitaria ad Agrigento. Come da protocollo sanitario, verranno sottoposti a tampone Covid-19, adesso, tutti i suoi familiari e le persone con le quali la donna - che lavora appunto ad Agrigento - ha avuto contatti diretti. Non ci sono certezze, naturalmente, ma il focolaio potrebbe essere riconducibile all'ambiente lavorativo della giovane palmese.

A Campobello di Licata, invece, il sindaco Gianni Picone ha reso noto: "Comunico alla cittadinanza la guarigione di tre dei nostri concittadini che avevano contratto il virus. Rimane ancora l'ultimo caso ma siamo sulla buona strada della guarigione. Sono contento ed emozionato per questa bella notizia. È stata dura la convalescenza per voi ma alla fine ce l'avete fatta! Voglio ringraziare l'Asp e in modo particolare il dottore Licata per la continua collaborazione". Un guarito anche a Canicattì. Ad annunciarlo il sindaco Ettore Di Ventura: "Un altro dei nostri concittadini è guarito, rimangono due i soggetti ancora positivi".