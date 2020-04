Nuovo caso di Covid-19 a Siculiana, il sindaco: "Il contagio è avvenuto verosimilmente in ospedale"

"La persona risultata positiva al test è stata ricoverata ad Agrigento il 20 aprile per cause non riconducibili al Covid-19 e solamente dopo 6 giorni ha manifestato febbre. Pertanto verosimilmente il contagio è avvenuto in ospedale. Al momento, il paziente trovasi ricoverato al Civico di Palermo. La situazione è sotto controllo, continuiamo a rispettare le misure di prevenzione consigliate". Lo ha reso noto, attraverso i social, il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella.

Il sindaco Lauricella, avvisato ieri sera da AgrigentoNotizie (che ne aveva preso atto grazie al report fornito dall'Asp) del nuovo caso di Coronavirus in città, ha verificato stamani quanto gli era stato comunicato - attraverso il portale appositamente istituito - dall'Asp di Agrigento. "Stiamo, assieme al medico di famiglia, attivando le procedure e le precauzioni che il caso impone, anche con riferimento al nucleo familiare. Continuiamo a rispettare - ha lanciato un nuovo appello il sindaco - le misure di prevenzione consigliate".