Nuovo caso di Covid-19 a Campobello, il sindaco: "Il virus è ancora presente"

Campobello di Licata rientrava, almeno fino a poche ore fa, fra i Comuni dove tutti i precedenti contagiati - 5 i casi che si erano registrati in paese - erano guariti. Non è più però, purtroppo, così. C'è un nuovo caso positivo al Covid-19 infatti. Ed è stato comunicato al sindaco Gianni Picone.

"La persona sta bene, non presenta sintomi gravi, e posso garantirvi che sta osservando, ed ha osservato, tutte le indicazioni di sicurezza, pertanto non c'è alcuna ragione di temere che si crei un focolaio di contagi, e la situazione è ragionevolmente sotto controllo - ha detto Picone ai suoi concittadini - . Questa notizia deve comunque farci riflettere. L'emergenza non è cessata ed il virus continua ad essere presente. Anche se molte misure sono state allentate, dobbiamo comunque tenere comportamenti di assoluta prudenza. Invito tutti a rispettare l'obbligo di indossare le mascherine e mantenere le distanze sociali.

Al nostro concittadino va il mio, e sono certo anche il vostro, augurio di una pronta guarigione".