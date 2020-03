Negozi e studi professionali chiusi, Valenti: "L’unico modo di difenderci dal nemico Covid-19 è evitare di incontrarlo"

Ulteriori restrizioni, con nuove misure locali, per la gestione dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Sono contenute in una ordinanza emessa dal sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali. L’ordinanza del primo cittadino prevede la chiusura alle ore 13 di tutti gli esercizi commerciali e delle attività artigianali e professionali. Blocco esteso all’intera giornata per i festivi.

Inoltre, “tutti gli esercizi commerciali e le attività – si legge nell’ordinanza – sono tenuti a effettuare la disinfezione quotidiana dei locali con cloro e/o alcol. Pertanto, gli esercizi per i quali non sono previste riduzioni dell’orario di apertura al pubblico devono adottare orari di lavoro compatibili con l’obbligo di assicurare la disinfezione di locali e superfici". Il sindaco Francesca Valenti, in un video messaggio, fornisce anche le indicazioni per il conferimento dei rifiuti per le persone in quarantena che devono esporre solo sacchetti di indifferenziato.

Emergenza Covid-19, ecco come cambia la raccolta rifiuti urbani

„ Emergenza Covid-19, ecco come cambia la raccolta rifiuti urbani

Per l’ennesima volta poi, il primo cittadino rinnova l’appello a evitare gli spostamenti non ritenuti necessari. “L’unico modo di difenderci dal nemico – dice il sindaco Valenti - è evitare di incontrarlo”. “

Valenti lancia un nuovo appello ai cittadini: "Troppa gente per le strade"

„ Valenti lancia un nuovo appello ai cittadini: "Troppa gente per le strade" “