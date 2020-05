Il business nei giorni del Covid 19, un commerciante: "Costretti a diversi licenziamenti"

Pronti, via. O quasi. La "fase 2" è iniziata da alcuni giorni, altre attività potranno riaprire probabilmente tra metà maggio e inizio giugno, ma il calo dei contagi e gli annunci da parte del Governo non bastano a rassicurare i commercianti.

Anzi, in questo quadro di regole incerte e di speranze che rischiano di essere vanificate dai comportamenti irresponsabili dei pochi (che purtroppo così pochi non sono) emergono storie di diverso taglio: c'è chi è pronto a ripartire, dopo aver ripensato al proprio "business", chi teme la riapertura se questa non sarà preceduta da codici di comportamento certi, o anche chi ha deciso di non ripartire, perchè non pensa che questo possa portare un effettivo vantaggio economico ma possa anzi trasformarsi in un vero e proprio "boomerang".

"Abbiamo deciso di riorganizzarci potenziando il servizio di consegna a domicilio - ci spiega il titolare di un ristorante/piadineria - perché abbiamo dovuto eliminare 12 tavoli su un totale di 20 e quindi, anche ad una ripresa delle attività a pieno regime dobbiamo guardare anche a questa fetta di mercato per non chiudere. Dovremo purtroppo fare diversi licenziamenti e ridurre significativamente il numero di persone che lavorano con noi".

C'è poi chi è in attesa di notizie sul da farsi per il proprio comparto, ad esempio quello della vendita di abbigliamento.

"Al momento - ci spiega una commerciante - non c’è traccia di cassa integrazione, non tanto per me ma per i miei collaboratori e per tutte le persone che gravitano attorno ad un’attività commerciale. Ho sentito dire che potrebbe essere obbligatorio sanificare i vestiti, ma come farlo? Sanificare un capo di abbigliamento - continua - vuol dire venderlo già usato, quindi occorrerebbe pensare a dei sistemi di sterilizzazione che possano garantire la massima igiene della nostra merce". Una situazione complessa che rischia di complicare e non poco lo stato delle cose, stante che, precisa,"siamo chiusi da due mesi e le scadenze sono dietro l’angolo. Ma come pagheremo i nostri fornitori? Non sappiamo che incassi ci saranno. Metà della stagione, per quanto mi riguarda, è già saltata. Riaprire con un deficit importante non sarà semplice, ti porti addosso un fardello davvero pesante".

E poi c'è chi ha già deciso di non riaprire, almeno in questa fase, con il timore che rimettere in piedi la propria attività commerciale possa tradursi in un ulteriore danno economico. Tra questi una panineria di un comune vicino ad Agrigento che sui propri canali social ha annunciato che "non effettuerà servizio d'asporto né in consegna presso il locale né servizio domiciliare". "Lo Stato - dicono - non ci ha messo realmente in condizioni di poter lavorare nemmeno al 50% delle nostre possibilità. Partendo dal presupposto che lavoriamo esclusivamente con il fresco (aldilà di tutte le norme di sanificazione igienico-sanitarie da rispettare), rimettere in moto attrezzature che hanno un loro consumo, e sfruttarle per il 15% della reale produzione a livello di costi é impossibile! I fornitori - continuano - vanno pagati, le utenze vanno pagate,l'affitto va pagato, e non dico guadagnare ma almeno portare il pane a casa. L'illusione di una finta ripresa a piccoli passi é solo l'anticamera di indebitarsi e costringerci a richiedere prestiti che non potranno essere pagati".