Coronavirus, parte ufficialmente la "fase 2" in Sicilia: via libera a jogging sotto casa

Leggero alleggerimento delle misure restrittive, in vista della cosiddetta "fase 2" per contenere il Coronavirus da parte del presiodente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. "Consentiamo l'attività motoria nelle vicinanze della propria abitazione - ha annunciato in un video -, i disabili con accompagnatore potranno fare una passeggiata nelle vicinanze della casa, le consegne a domicilio dei generi alimentari potranno avvenire anche nei giorni festivi e nelle domeniche".

Non lunghissima, a dire il vero, la lista delle prime aperture. "Consentita anche - aggiunge - la cura dell'orto, del podere e la manutenzione per creare i viali tagliafuoco nelle campagne in vista della stagione estiva", ha aggiunto. "Gli stabilimenti balneari - continua - potranno organizzarsi con la manutenzione, l'allestimento delle cabine, la pulizia della sabbia, mentre rimane invariata l'ordinanza che blinda l'accesso alla Sicilia. Consentiamo solo una corsa in più, da 4 a 5 sullo Stretto di Messina per evitare i disagi alle forze dell'ordine e ai sanitari che devono muoversi".