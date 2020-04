Pensionato muore a Terapia intensiva Covid del "Sant'Elia": non è il favarese ricoverato

E' un 73enne - residente a Caltanissetta ma natio dell'Agrigentino - l'anziano che ha perso la vita, stamani, al reparto di Terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale "Sant'Elia". A fare chiarezza sono stati gli stessi sanitari della Rianimazione del nosocomio nisseno. E lo hanno fatto perché - dopo le segnalazioni giunte alla redazione di AgrigentoNotizie - s'è tornati a chiedere riscontro, con tanto di nome e cognome, sulle informazioni fornite in precedenza. E' stata fatta una ulteriore verifica, anche dagli organi preposti, ed è stato accertato che la vittima è un nisseno - originario dell'Agrigentino - che era ricoverato a Terapia intensiva Covid-19 e non il favarese di 79 anni.

In questi giorni di frenesia e caos - determinati da continui ricoveri e accertamenti sanitari che hanno la priorità assoluta - basta, purtroppo, una semplice svista per far cadere in errore le autorità sanitarie già provate dall'emergenza sanitaria alla quale cercano disperatamente di far fronte.

Questa mattina avevamo scritto erroneamente che si trattava di un paziente di Favara. Dell'errore - non imputabile ad AgrigentoNotizie - la redazione si scusa con i familiari e con i lettori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.