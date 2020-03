Coronavirus, dopo 3 tamponi arriva la conferma del sindaco di Montallegro: la 92enne è "positiva"

Fino ad oggi, a Montallegro, ci si è aggrappati alla speranza che il caso della ultra novantenne, ricoverata da giorni al Covid hospital di Partinico, non fosse Covid-19. Dopo tre tamponi, e dopo che già da più giorni il caso dell'anziana veniva annoverato come positivo nel report che l'Asp di Agrigento fornisce alla Prefettura, il sindaco di Montallegro Caterina Scalia ha reso noto: "Purtroppo cari cittadini il virus è arrivato anche da noi, abbiamo ricevuto conferma che il tampone anomalo oggi è stato ufficializzato come positivo. Gli enti di competenze hanno già attivato il protocollo per tutti coloro che erano entrati in contatto con il paziente. Le persone con cui ha avuto un contatto diretto sono oggi in quarantena precauzionale". L'anziana, a quanto pare, sta bene.

"Siamo in continuo contatto con loro, stanno bene e sono in salute le misure prese sono necessarie al fine di una totale prevenzione. È per noi tutti un momento delicato - ha aggiunto il sindaco - . Dobbiamo mantenere la calma e attenerci alle misure imposte dal governo: stare a casa e uscire solo in caso di estrema necessità! Siamo vicini alla famiglia del paziente, al quale auguriamo una pronta guarigione. Vi invitiamo caldamente ad evitare la 'caccia alle streghe', questa amministrazione non ammette comportamenti similari e prende le distanze da futili discussioni sui social utili per i propri tornaconti - è stato chiaro il sindaco di Montallegro - . Questo è un momento in cui dobbiamo essere più uniti che mai dove la fratellanza e la positività devono avere la meglio.

Dobbiamo credere che tutto andrà bene e dobbiamo fare il possibile affinché questo accada".