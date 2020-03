Emergenza Coronavirus, Piero Barone ai naresi: "Strutture sanitarie inadeguate, restate a casa"

“Ci sono ancora troppe persone per le strade ed è proprio così – dice il cantante - che si trasmette il virus. Mi rivolgo ai giovani, se tenete alla nostra comunità, ai nostri genitori e soprattutto ai nostri nonni, dovete restare a casa. Nonostante non ci siano ancora casi a Naro – precisa Piero Barone - non significa che il contagio è scongiurato e se il Covid dovesse raggiungere la nostra comunità, purtroppo, le nostre strutture sanitarie non avrebbero i mezzi per rispondere prontamente. Ve lo chiedo con il cuore, restate a casa".

Coronavirus, sindaco ammonisce i cittadini per strada: "Per la spesa si esce ogni settimana, rischiamo la pelle tutti"

Il video messaggio del giovane cantante che il sindaco di Naro, Maria Grazia ha pubblicato sul suo profilo social, è l’ennesimo appello sul rispetto delle regole previste dal Decreto sul contenimento del rischio contagio del Coronavirus, che per come abbiamo visto però, non tutti osservano.