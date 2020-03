Coronavirus, mercati cittadini: il Governo dispone la sospensione di tutte le attività

Anche se in questi giorni diversi Enti avevano già agito in autonomia, è adesso una modifica al decreto Conte finalizzato al contenimento del contagio da Covid-19 a disporre la chiusura dei mercati rionali. In particolare, si decide che i "i mercati coperti in analogia dei centri commerciali o dei supermercati possono restare aperti ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi ma devono contingentare le entrate dei clienti per garantirne la distanza di sicurezza", mentre "i mercati all’aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l’afflusso delle persone".

Un tema, questo, dibattuto i questi giorni in cui appunto diversi Municipi avevano già disposto la sospensione delle iniziative di vendita. Una strada intrapresa anche dal Comune di Agrigento, che però si è già visto rispondere "niet" da parte dalla cosiddetta "Cabina di regia unica", che si occupa appunto dei provvedimenti che riguardano la sospensione di attività di commercio di questo tipo.

L'ente, infatti, aveva già chiesto di stoppare il mercatino di martedì e ha reiterato la richiesta anche per l'iniziativa di venerdì in piazza La Malfa. Più probabile l'accogliemento di questa seconda proposta, dato non solo l'irrigidimento delle misure da parte dello Stato ma anche considerato che il mercato del venerdì è statisticamente più frequentato e quindi potrebbe insorgere un maggior rischio di riduzione degli spazi di sicurezza tra le persone.

Il Comune, ad ogni modo, aveva destinato alcuni vigili urbani a verificare la situazione, con l'ordine di sospendere l'attività di vendita in caso dovessero crearsi "assembramenti".