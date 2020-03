Coronavirus, il messaggio solidale dei lavoratori di un supermercato: "Andrà tutto bene"

“Andrà tutto bene”. E’ questo il messaggio scritto dai dipendenti di un noto supermercato della città. I lavoratori, che in queste ore stanno facendo il possibile, sono impegnati per riuscire a fronteggiare l’emergenza. I supermercati, in questi giorni, sono più che mai presi d’assalto.

Gli agrigentini, rispettando la distanza di sicurezza e muniti di mascherina, possono uscire solo per acquistare beni di prima necessità. A rassicurare tutti, con un messaggio che emoziona, sono stati i dipendenti agrigentini della grande catena di supermercati.. Mascherine, guanti ed un flash mob tutto personale.

Loro, come tanti altri, ci sono. Un messaggio pieno di speranze che in questi giorni riscalda i cuori degli agrigentini che, come il decreto impone, sono chiusi in casa. La foto dei dipendenti è diventata, quasi immediatamente, virale sui social.