Covid-19, cattolicese rientra a casa dalla Bulgaria: "Faremo la quarantena ... spero di riabbracciarvi tutti"

"Finalmente ho raggiunto la mia famiglia. Sono qua al mio paese (Cattolica Eraclea ndr.), rinchiuso nella mia stanza per fare la quarantena e tutta la procedura che c'è da fare. Voglio rassicurare tutti i cattolicesi che possono stare tranquilli, io e la mia famiglia faremo la nostra quarantena e non andremo in giro per il paese. Se Dio vuole e il Signore ci aiuta, che io non ho portato nessuna malattia, un giorno potremmo riabbracciarci tutti. State tranquilli che io la procedura la farò al 100 per 100". Lo ha detto, in un video messaggio, Giuseppe Terrasi che era rimasto bloccato in Bulgaria per l’emergenza Coronavirus. Il cattolicese, per motivi di lavoro: si occupa di movimento terra, si trovava a Pleven.

Nei giorni scorsi aveva chiesto aiuto con un video messaggio: “Fatemi tornare dalla mia famiglia a Cattolica Eraclea. Mi hanno già fatto il tampone e ha dato esito negativo”. L’uomo, sposato a padre di due figli, adesso è tornato a casa ed ha voluto anche, oltre che rassicurare tutti sul rispetto del protocollo sanitario, ringraziare quanti si sono mobilitati per riportarlo a Cattolica Eraclea. "Vi ho fatto preoccupare, ma quando uno tiene la famiglia .... - Terrasi ha aggiunto con un sospiro - . Ora sono qua e combatterò con voi".

Terrasi è rientrato in Italia grazie ad uno dei voli speciali organizzati dalla Farnesina. Ad occuparsi del caso del cattolicese, il deputato del Movimento 5 stelle Giuseppe Chiazzese. Terrasi è già risultato negativo a un tampone eseguito in Bulgaria, starà - per come lui stesso ha garantito nel video - in quarantena domiciliare obbligatoria per due settimane.