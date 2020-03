Tesi di laurea discussa in streaming, cresce "l'esercito" dei proclamati a distanza

Non uno, non due e neanche tre. E' un vero e proprio "esercito" - quello che in tempi di Coronavirus - si sta laureando - in questi giorni e in tutta la penisola - in streaming. E fra loro tantissimi agrigentini.

Tra questi Anthea Restivo, 22 anni di Racalmuto, studentessa all'università di Palermo. Ieri mattina ha discusso la sua tesi in agro ingegneria. E lo ha fatto di fronte al pc. Dall'altra parte dello schermo, collegata via web, la commissione di laurea, che, successivamente, l'ha proclamata dottoressa con il massimo dei voti 110 e lode. Come Antea anche Roberta Amico di Agrigento si è laureata via web, dottoressa in chimica farmaceutica.

Dopo la proclamazione al via i festeggiamenti, anche questi rigorosamente online: grazie a whatsapp e altri strumenti parenti e amici hanno potuto "abbracciare" i neo laureati. Altro laureato "da casa" a Joppolo Giancaxio. Si tratta di Giuseppe Infantino, 26 annii, dottore in Medicina e Chirurgia, con 110.

Oggi ci saranno altre discussioni al Consorzio universitario di Agrigento. Saranno in tutto una dozzina gli studenti che ultimeranno il periodo di studio nella facoltà di Architettura. Dopo anni e anni di frequenza ed esami sostenuti in sede, l'ultima prova avverrà a distanza. L'Università ha messo a disposizione un link per i genitori ed i familiari che vorranno assistere virtualmente alla discussione della tesi del laureando.