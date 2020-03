Coronavirus, gli abitanti dei piccoli comuni potranno raggiungere le città per fare la spesa

Misure di contenimento anti-Coronavirus, i residenti dei piccoli comuni potranno spostarsi in centri più grandi per fare la spesa, ma solo ad alcune condizioni.

Il chiarimento è arrivato direttamente da parte del Governo, il quale consente per coloro che abitano in centri privi di strutture di vendita di un certo tipo lo spostamento in Comuni vicini, sempre dotandosi di autocertificazione e unicamente al fine di recarsi al supermercato.

“La spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile – si legge sul sito della Prefettura di Milano -. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati”.

Nei giorni scorsi la protesta era partita da Joppolo Giancaxio: il piccolo centro, difatti, ha solo una singola attività, una bottega, di generi alimentari, che da sola non basta a soddisfare le richieste di una comunità e, soprattutto, date le dimensioni dei locali che utilizza, non può garantire il rispetto delle distanza di sicurezza. Così, dopo la denuncia sui social del presidente di Legambiente Claudia Casa, era stato il sindaco Giuseppe Portella a rivolgersi al prefetto Dario Caputo ottenendo una deroga che è stata adesso superata, o rafforzata, dalle scelte del Governo.