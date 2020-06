Doppio tampone Covid negativo: è guarita la paziente di Lampedusa

Guarita l'unica paziente risultava positiva al Coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello.

"Una buona notizia, della quale siamo felici! La persona che a Lampedusa, nelle scorse settimane, era risultata positiva al Covid-19 - ha scritto Martello - è finalmente guarita. È importante specificare che si tratta dell'unico caso registrato sull'isola fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria e la persona in questione ha osservato la quarantena in isolamento volontario per tutto il periodo della malattia. Adesso, dopo le controanalisi previste dal protocollo sanitario, - ha concluso il sindaco delle Pelagie - anche l'ultimo tampone ha confermato la guarigione".